В Москве с 14 апреля в выходные запретят ездить по пяти выделенным полосам

Короткая ссылка
В Москве с 14 апреля в выходные владельцам личного транспорта запретят ездить по пяти выделенным полосам. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
В Москве с 14 апреля в выходные запретят ездить по пяти выделенным полосам
  • © Артем Житенев
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, ежедневный режим работы выделенных полос с 14 апреля вводится на пяти магистралях: Ленинский проспект; проспект Мира — Ярославское шоссе; улица Воздвиженка — Кутузовский проспект — Можайское шоссе; Нахимовский проспект — Ломоносовский проспект — Минская улица; Нижегородская улица — Рязанский проспект.

«Сегодня по ним проходят 244 пригородных и городских маршрута. Автобусы, электробусы и троллейбусы на данных направлениях каждый выходной день перевозят более 600 тыс. москвичей. Пассажиры городского транспорта смогут сэкономить от 15 до 30 минут в пути», — сообщили в ведомстве.

В ноябре 2018 года телеканал m24 сообщал, что рядом с Политехническим музеем в Москве появилась первая в городе двойная выделенная полоса для движения общественного транспорта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить