В Москве с 14 апреля в выходные запретят ездить по пяти выделенным полосам

В Москве с 14 апреля в выходные владельцам личного транспорта запретят ездить по пяти выделенным полосам. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Как сообщает ТАСС, ежедневный режим работы выделенных полос с 14 апреля вводится на пяти магистралях: Ленинский проспект; проспект Мира — Ярославское шоссе; улица Воздвиженка — Кутузовский проспект — Можайское шоссе; Нахимовский проспект — Ломоносовский проспект — Минская улица; Нижегородская улица — Рязанский проспект.

«Сегодня по ним проходят 244 пригородных и городских маршрута. Автобусы, электробусы и троллейбусы на данных направлениях каждый выходной день перевозят более 600 тыс. москвичей. Пассажиры городского транспорта смогут сэкономить от 15 до 30 минут в пути», — сообщили в ведомстве.

В ноябре 2018 года телеканал m24 сообщал, что рядом с Политехническим музеем в Москве появилась первая в городе двойная выделенная полоса для движения общественного транспорта.