В Москве автобусы-полуэкспрессы перевозят около миллиона пассажиров в неделю

В Москве автобусы-полуэкспрессы перевозят около миллиона пассажиров каждую неделю, сообщает портал мэра и правительства.

На маршрутах работают транспортные средства большой и особо большой вместимости. Они следуют по выделенным полосам.

«Ежедневно такими маршрутами пользуются более 162 тыс. человек. А всего с начала года полуэкспрессный транспорт перевёз 41 млн пассажиров», — заявил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Такие автобусы следуют по выделенным полосам с минимальным числом остановок и интервалами движения, напоминает m24.

Ранее Newinform сообщало о появлении электробусов в Москве.