В Москве автобусы-полуэкспрессы перевозят около миллиона пассажиров в неделю

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В Москве автобусы-полуэкспрессы перевозят около миллиона пассажиров каждую неделю, сообщает портал мэра и правительства.
В Москве автобусы-полуэкспрессы перевозят около миллиона пассажиров в неделю
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На маршрутах работают транспортные средства большой и особо большой вместимости. Они следуют по выделенным полосам.

«Ежедневно такими маршрутами пользуются более 162 тыс. человек. А всего с начала года полуэкспрессный транспорт перевёз 41 млн пассажиров», — заявил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Такие автобусы следуют по выделенным полосам с минимальным числом остановок и интервалами движения, напоминает m24.

Ранее Newinform сообщало о появлении электробусов в Москве.

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