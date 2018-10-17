В Москве автобусы-полуэкспрессы перевозят около миллиона пассажиров в неделю
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На маршрутах работают транспортные средства большой и особо большой вместимости. Они следуют по выделенным полосам.
«Ежедневно такими маршрутами пользуются более 162 тыс. человек. А всего с начала года полуэкспрессный транспорт перевёз 41 млн пассажиров», — заявил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Такие автобусы следуют по выделенным полосам с минимальным числом остановок и интервалами движения, напоминает m24.
Ранее Newinform сообщало о появлении электробусов в Москве.