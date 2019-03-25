Зюганов заявил, что в мире «вновь запахло большой войной»

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Председатель КПРФ Геннадий Зюганов в рамках международной научной конференции «Время Коминтерна» заявил, что, по его мнению, в мире «вновь запахло большой войной».
Зюганов заявил, что в мире «вновь запахло большой войной»
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Как человек, который был в 80 странах мира, выступал во всех ведущих университетах и Америки, и Англии, и Франции, я крайне обеспокоен тем, что вновь запахло большой войной», — цитирует его РИА Новости.

По мнению Зюганова, когда на телевидении оценивают степень вероятности применения химического или ядерного оружия, ему «становится не просто страшно».

Ранее помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джон Болтон не исключил переговоров с Россией по контролю над вооружениями, а также отметил возможность присоединения Китая к этой дискуссии.

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