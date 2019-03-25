Опрос: 65% россиян положительно относятся к краткосрочным путешествиям

По данным опроса, проведённого сервисом путешествий Туту.ру, рост интереса россиян к коротким поездкам (на две-четыре ночи) является одной из современных тенденций.

Как уточняет РИА Новости, к подобным турам положительно относятся 65% россиян.

Треть из них (29%) признались, что с удовольствием отправляются в непродолжительные туры, если у них появляется возможность приобрести недорогие авиабилеты.

Против такого типа отдыха выступили 35% участников опроса.

«Из них 12% считают, что это лишняя трата денег, а 23% ответили, что предпочитают брать полноценный отпуск и отдыхать хотя бы неделю», — указано в тексте.

В опросе приняли участие около 1,5 тыс. человек.

Ранее член национальной академии туризма, главный редактор издания «2R Рекреационные ресурсы» Олег Алексеев в беседе с Nation News прокомментировал данные сервиса Biletix о самых популярных направлениях для поездок на 8 Марта среди россиян.