Опрос: 65% россиян положительно относятся к краткосрочным путешествиям
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Как уточняет РИА Новости, к подобным турам положительно относятся 65% россиян.
Треть из них (29%) признались, что с удовольствием отправляются в непродолжительные туры, если у них появляется возможность приобрести недорогие авиабилеты.
Против такого типа отдыха выступили 35% участников опроса.
«Из них 12% считают, что это лишняя трата денег, а 23% ответили, что предпочитают брать полноценный отпуск и отдыхать хотя бы неделю», — указано в тексте.
В опросе приняли участие около 1,5 тыс. человек.
Ранее член национальной академии туризма, главный редактор издания «2R Рекреационные ресурсы» Олег Алексеев в беседе с Nation News прокомментировал данные сервиса Biletix о самых популярных направлениях для поездок на 8 Марта среди россиян.