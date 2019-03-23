В Крыму с отравлением госпитализированы десять рабочих
- РИА Новости
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«Десять человек госпитализированы, они в инфекционном отделении Ялтинской городской больницы», — сказал он.
Уточняется, что предварительный диагноз — пищевое отравление. Все пострадавшие в состоянии средней тяжести.
Как отмечает агентство, скорую помощь вызвали на территорию одного из санаториев, госпитализировали его рабочих.
Ранее в дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек.
В октябре 2018 года Nation News сообщал, что в Ставропольском крае пятеро школьников были госпитализированы после отравления лекарствами.