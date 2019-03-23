В Москве эвакуировали ТРЦ «РИО» после сообщения о минировании
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- РИА Новости
«После получения сообщения с угрозой взрыва в ТРЦ «РИО» по адресу: Дмитровское шоссе, дом 163, эвакуировали 2,6 тысячи человек», — приводит РИА Новости сообщения экстренных служб.
Отмечается, что в настоящее время кинологи ведут проверку всех помещений торгово-развлекательного центра.
Ранее более 850 человек эвакуированы из торгового центра XL на севере Москвы из-за анонимного сообщения об угрозе минирования.
В январе URA.RU передавало, что в Нижневартовске эвакуировали все школы (более 30) из-за ложного телефонного сообщения о бомбе.