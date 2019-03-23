Более 850 человек эвакуированы из ТЦ в Москве после сообщения о минировании

Более 850 человек эвакуированы из торгового центра XL на севере Москвы из-за анонимного сообщения об угрозе минирования, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«После получения сообщения с угрозой взрыва из торгового центра XL по адресу Дмитровское шоссе, дом 89, эвакуировали более 850 человек», — рассказали агентству.

Как отмечается, в настоящее время проводится проверка всех помещений торгового центра.

5 февраля в Москве были эвакуированы более 25 тыс. человек после сообщений о минировании, проверки прошли в 99 торговых центрах, школах и на других объектах.

В январе URA.RU передавало, что в Нижневартовске эвакуировали все школы (более 30) из-за ложного телефонного сообщения о бомбе.