Медведев поручил подготовить концепцию нового КоАП к 1 июня
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«Минюсту России (А.В. Коновалову) совместно с Минэкономразвития России (М.С. Орешкиным)... подготовить и до 1 июня 2019 года представить в правительство Российской Федерации концепцию нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — указано в документе.
В феврале Медведев поручил внести в действующее законодательство определение понятия специальных технических средств, предназначенных для секретного получения информации.