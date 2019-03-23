Медведев поручил подготовить концепцию нового КоАП к 1 июня

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение разработать новую концепцию Кодекса России об административных правонарушениях до 1 июня. Об этом сообщается на сайте правительства.
Медведев поручил подготовить концепцию нового КоАП к 1 июня
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«Минюсту России (А.В. Коновалову) совместно с Минэкономразвития России (М.С. Орешкиным)... подготовить и до 1 июня 2019 года представить в правительство Российской Федерации концепцию нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — указано в документе

В феврале Медведев поручил внести в действующее законодательство определение понятия специальных технических средств, предназначенных для секретного получения информации.

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