Пожар на площади 350 квадратных метров тушат в Приморье

В строящемся здании в Уссурийске Приморского края на площади 350 квадратных метров тушат пожар.

«В 12:10 по местному времени на пульт пожарной охраны города Уссурийска поступило сообщение о пожаре по улице Муданьцзянская», — приводит РИА Новости сообщение регионального МЧС.

Отмечается, что горел строящийся павильон из сэндвич-панелей.

Пожар локализовали на площади 350 квадратов. Тушение продолжается. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае в селе Вольно-Надеждинское в результате пожара в многоквартирном доме погибли четыре человека.

В декабре 2018 года URA.RU передавало, что завод «Электроцинк» во Владикавказе полностью прекратит свою деятельность весной 2019 года в связи с пожаром.