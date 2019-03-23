Пожар на площади 350 квадратных метров тушат в Приморье
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«В 12:10 по местному времени на пульт пожарной охраны города Уссурийска поступило сообщение о пожаре по улице Муданьцзянская», — приводит РИА Новости сообщение регионального МЧС.
Отмечается, что горел строящийся павильон из сэндвич-панелей.
Пожар локализовали на площади 350 квадратов. Тушение продолжается. Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае в селе Вольно-Надеждинское в результате пожара в многоквартирном доме погибли четыре человека.
В декабре 2018 года URA.RU передавало, что завод «Электроцинк» во Владикавказе полностью прекратит свою деятельность весной 2019 года в связи с пожаром.