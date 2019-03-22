В Москве грабителя банка задержали спустя несколько минут
- РИА Новости
Она сообщила, что 22 марта в отделении банка неизвестный начал угрожать кассиру предметом, похожим на пистолет, и потребовал передать ему деньги.
После этого сотрудница банка отдала грабителю имевшуюся наличность в размере 105 тыс. рублей, и подозреваемый скрылся.
По словам Волк, сотрудники полиции «через несколько минут задержали подозреваемого по горячим следам».
Ранее из банковской ячейки в Москве украли около 28 млн рублей.