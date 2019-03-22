В Москве грабителя банка задержали спустя несколько минут

Сотрудники полиции в Москве задержали подозреваемого в ограблении банка спустя несколько минут после совершения нападения. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Она сообщила, что 22 марта в отделении банка неизвестный начал угрожать кассиру предметом, похожим на пистолет, и потребовал передать ему деньги.

После этого сотрудница банка отдала грабителю имевшуюся наличность в размере 105 тыс. рублей, и подозреваемый скрылся.

По словам Волк, сотрудники полиции «через несколько минут задержали подозреваемого по горячим следам».

Ранее из банковской ячейки в Москве украли около 28 млн рублей.