Из банковской ячейки в Москве украли около 28 млн рублей

Полиция организовала проверку после заявления о краже около 28 млн рублей из банковской ячейки в центре Москвы.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД России по столице.

Гражданин 1978 года рождения заявил, что 19 марта заключил договор об аренде сейфовой ячейки в банке, куда поместил 27,8 млн рублей.

Также была оформлена доверенность ещё на одного человека с правом единоличного посещения, но ключи от ячейки ему не передавались.

«20 марта мужчина обнаружил отсутствие денежных средств», — говорится в сообщении полиции.

Осенью 2017 года в столичную полицию поступили три заявления о краже денег из банковских ячеек на сумму почти 60 млн рублей.

URA.RU передавало, что на Урале суд приговорил бывшего кассира к четырём годам колонии за кражу 10,6 млн рублей из банка.