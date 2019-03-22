СМИ: В России могут ввести маркировку лифтов и их деталей
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- РИА Новости
«В настоящее время Минпромторг совместно с оператором национальной системы маркировки готов приступить к реализации эксперимента, опираясь на опыт аналогичных проектов в отраслях, в которых цифровая маркировка уже полноценно работает», — подчеркнули в пресс-службе.
Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что берёт под личный контроль замену лифтов в многоквартирных домах. Об этом сообщал «Янтарный край».