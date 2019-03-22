СМИ: В России могут ввести маркировку лифтов и их деталей

В России может быть введена маркировка лифтов и их деталей, сообщают «Известия». Отмечается, что Минпромторг поддерживает данную инициативу, так как «на этапе монтажных и пусконаладочных работ, а также сервисного обслуживания фиксируются случаи использования несертифицированных комплектующих и узлов безопасности лифтов».

«В настоящее время Минпромторг совместно с оператором национальной системы маркировки готов приступить к реализации эксперимента, опираясь на опыт аналогичных проектов в отраслях, в которых цифровая маркировка уже полноценно работает», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что берёт под личный контроль замену лифтов в многоквартирных домах. Об этом сообщал «Янтарный край».