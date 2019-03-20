Власти Калининградской области возьмут под личный контроль замену лифтов в многоквартирных домах
- РИА Новости
Как пояснил глава региона, фонд капитального ремонта общего имущества заключил контракт с ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» на замену 108 комплектов лифтового оборудования стоимостью 207 млн рублей. Имеются задержки на 51 объекте.
«Такое отношение к жителям Калининградской области недопустимо. Уже несколько месяцев из-за нерадивых подрядчиков горожане не могут воспользоваться лифтами. Это вопрос безопасности и комфорта проживания наших граждан», — отметил Алиханов.
По его словам, от завода требуют в кратчайшее время обеспечить необходимое число специалистов на объектах и организовать работы с субподрядными организациями так, чтобы до конца месяца все лифты были введены в эксплуатацию.
В феврале «Крыминформ» сообщал, что в Симферополе направили в суд дело о гибели женщины с ребёнком в лифте многоэтажного дома.