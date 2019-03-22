Источник: в Москве после «минирования» проверяют 11 школ и детсад

Неизвестный сообщил о минировании 11 школ и детсада в Москве. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

«В экстренные службы от неизвестного поступили несколько звонков о минировании десяти школ на юго-западе Москвы. Также проверяют одну школу и детский сад на юго-востоке Москвы», — сказал источник.

5 февраля в Москве были эвакуированы более 25 тыс. человек после сообщений о минировании, проверки прошли в 99 торговых центрах, школах и других объектах.

В январе URA.RU передавало, что в Нижневартовске эвакуировали все школы (более 30) из-за ложного телефонного сообщения о бомбе.