Путин выразил уверенность в спокойном переходном периоде в Казахстане
- РИА Новости
Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он отметил, что Путин провёл соответствующие переговоры с Назарбаевым и Токаевым 21 марта.
«Вчера именно во время этих разговоров президент выражал уверенность в том, что этот переходный период пройдёт спокойно, Казахстан сохранит стабильность, высокие темпы развития и свою активную роль во всех и интеграционных процессах, и союзнических отношениях, которые есть между нашими двумя странами», — сказал Песков.
Ранее Песков заявил, что Назарбаев не советовался с Путиным перед своей отставкой.