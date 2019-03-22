Путин выразил уверенность в спокойном переходном периоде в Казахстане

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Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым выразил уверенность в том, что переходный период в Казахстане пройдёт спокойно.
Путин выразил уверенность в спокойном переходном периоде в Казахстане
  • РИА Новости

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 

Он отметил, что Путин провёл соответствующие переговоры с Назарбаевым и Токаевым 21 марта.

«Вчера именно во время этих разговоров президент выражал уверенность в том, что этот переходный период пройдёт спокойно, Казахстан сохранит стабильность, высокие темпы развития и свою активную роль во всех и интеграционных процессах, и союзнических отношениях, которые есть между нашими двумя странами», — сказал Песков. 

Ранее Песков заявил, что Назарбаев не советовался с Путиным перед своей отставкой.

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