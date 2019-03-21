Парламентарии Северной Кореи совершат визит в Россию

Делегация Верховного народного собрания КНДР заявила о намерении совершить визит в Россию до конца 2019 года. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу группы по сотрудничеству Совфеда с парламентом КНДР Олега Мельниченко.

«(На встречах. — RT) говорилось о том, что визит парламентариев КНДР в Россию состоится до конца 2019 года, конкретные сроки будут обсуждаться позднее», — сообщил Мельниченко.

По данным пресс-службы верхней палаты российского парламента, во время поездки в КНДР российские сенаторы обсуждали механизмы сотрудничества между побратимскими регионами и городами России и КНДР.

Отмечается, что делегация из Северной Кореи намерена поучаствовать в мероприятиях по случаю основания Хабаровска.

Ранее СМИ сообщали, что заместитель председателя Госсовета КНДР Ким Чхан Сон прибыл в Москву.