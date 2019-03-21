МВД России запустило поэтический флешмоб

Сотрудники МВД России запустили всероссийский поэтический флешмоб #ПушкинОбъединяет.

Полицейские из разных регионов прочитали знаменитое стихотворение А.С. Пушкина «Я помню чудное мгновенье».

Акция приурочена ко Всемирному дню поэзии, который отмечается 21 марта.

«Главная особенность акции в том, что стихотворение А.С. Пушкина «Я помню чудное мгновенье» нужно продекламировать на своём родном языке», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

По её словам, во флешмобе уже приняли участие сотрудники органов внутренних дел из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Майкопа, Владикавказа, Якутска, Йошкар-Олы, Улан-Удэ, Чебоксар и Ижевска.