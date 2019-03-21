Названы регионы России с наибольшим количеством легковых машин

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Согласно исследованию российского рынка легковых автомобилей, проведённому экспертами «Автостата», самым большим региональным автопарком обладает Москва. Об этом пишут «Известия».

По состоянию на 1 января 2019 года в столице зарегистрировано около 3,7 млн легковых машин.

Второе место занимает Подмосковье — 2,7 млн автомобилей. На третьем месте — Краснодарский край с 1,8 млн автомобилей.

В пятёрку регионов с наибольшей численностью автомобилей также входят Санкт-Петербург, где показатель составляет 1,7 млн единиц, и Ростовская область — 1,3 млн машин.

Ранее, как сообщал Inforeactor, стали известны самые популярные подержанные автомобили в городах-миллионниках России в январе — феврале 2019 года.

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