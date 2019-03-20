В Москве рассказали о ходе строительства станции «Стромынка»

Мэр Москвы посетил строящуюся станцию «Стромынка» Большой кольцевой линии, сообщает m24.

«Строительство северо-восточного участка БКЛ идёт полным ходом, в настоящее время около 40% работ выполнено на этом участке», — заявил он.

По его словам, участок очень сложный, поскольку проходит под Яузой и примыкает к четырём действующим веткам метрополитена.

Строительство участка от «Савёловской» до «Авиамоторной» началось в 2015 году. Его длина составит 12,8 км.

Ранее в Москве рассказали об оформлении новой станции метро «Стромынка».

Как сообщала интернет-газета «Дни.ру», в Стройкомплексе Москвы рассказали о строительстве западного и юго-западного участков Большой кольцевой линии метрополитена.