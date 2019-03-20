В Калининградской области нашли нарушения при организации питания в детских учреждениях

В Советске нашли нарушения при организации питания детей в образовательных, социальных и медицинских организациях, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на прокуратуру Калининградской области.

Так, при проверке в одном из муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений оказалось, что столы для разделки мяса и овощей в пищеблоке требуют замены, поскольку не являются цельнометаллическими. Также выяснилось, что в одном из колледжей стены в пищеблоке требуют ремонта.

По итогам проверки в адрес руководителей пяти организаций внесены представления.

Кроме того, была проверена организация питания сторонним предприятием. Найдены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в четырёх образовательных учреждениях. Прокурор города внёс в адрес гендиректора представление, которое находится на рассмотрении.

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