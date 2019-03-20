Кузнецова заявила о необходимости 200 млрд рублей для обеспечения жильем сирот в России

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что для решения проблемы обеспечения жильём детей-сирот в стране необходимо более 200 млрд рублей.

«В целом по стране более 200 млрд рублей нужно для решения этой проблемы. По данным Счётной палаты, темпы строительства жилья не соответствуют темпу роста очереди нуждающихся в жилье выпускников сиротских учреждений, тех, у кого наступило право на это жилье», — цитирует её ТАСС.

Кузнецова добавила, что аппарат детского омбудсмена выступает за передачу полномочий по обеспечению жильём детей-сирот от Минпросвещения в Минстрой России.

Ранее портал ВашГород.ру сообщал, что в Новосибирской области рассказали о проверках качества жилья для детей-сирот.