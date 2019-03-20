Кузнецова заявила о необходимости 200 млрд рублей для обеспечения жильем сирот в России
- РИА Новости
«В целом по стране более 200 млрд рублей нужно для решения этой проблемы. По данным Счётной палаты, темпы строительства жилья не соответствуют темпу роста очереди нуждающихся в жилье выпускников сиротских учреждений, тех, у кого наступило право на это жилье», — цитирует её ТАСС.
Кузнецова добавила, что аппарат детского омбудсмена выступает за передачу полномочий по обеспечению жильём детей-сирот от Минпросвещения в Минстрой России.
Ранее портал ВашГород.ру сообщал, что в Новосибирской области рассказали о проверках качества жилья для детей-сирот.