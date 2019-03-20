Кузнецова заявила о необходимости 200 млрд рублей для обеспечения жильем сирот в России

Короткая ссылка
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что для решения проблемы обеспечения жильём детей-сирот в стране необходимо более 200 млрд рублей.
Кузнецова заявила о необходимости 200 млрд рублей для обеспечения жильем сирот в России
  • РИА Новости

«В целом по стране более 200 млрд рублей нужно для решения этой проблемы. По данным Счётной палаты, темпы строительства жилья не соответствуют темпу роста очереди нуждающихся в жилье выпускников сиротских учреждений, тех, у кого наступило право на это жилье», — цитирует её ТАСС.

Кузнецова добавила, что аппарат детского омбудсмена выступает за передачу полномочий по обеспечению жильём детей-сирот от Минпросвещения в Минстрой России.

Ранее портал ВашГород.ру сообщал, что в Новосибирской области рассказали о проверках качества жилья для детей-сирот.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить