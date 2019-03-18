Власти Хабаровского края прокомментировали ситуацию с жильём для детей-сирот

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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал прокомментировал ситуацию с жильём для детей-сирот в регионе.
Власти Хабаровского края прокомментировали ситуацию с жильём для детей-сирот
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Хабаровский край».

Как оказалось, в 2018 году из выделенных более чем 882 млн рублей свыше 300 млн остались неосвоенными.

«300 млн — это порядка 200 квартир. Куда эти неиспользованные деньги пошли? В бюджет края? 200 человек мы оставили без жилья. А в 2019 году вы хотите ещё больше сэкономить? Такая экономия нам не нужна. В этом году мы должны использовать все выделенные на решение жилищных проблем сирот деньги. Свыше 1 млрд рублей», — сказал Фургал.

Он поручил обеспечить в этом году жильём как минимум 550 сирот.

Также планируется изучить опыт Приморского края, где сироты не ждут в очереди, пока идёт строительство, а получают сертификаты на приобретение квартир.

Ранее портал ВашГород.ру сообщал, что в Новосибирской области рассказали о проверках качества жилья для детей-сирот.

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