Власти Хабаровского края прокомментировали ситуацию с жильём для детей-сирот

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал прокомментировал ситуацию с жильём для детей-сирот в регионе.

Об этом сообщает ИА «Хабаровский край».

Как оказалось, в 2018 году из выделенных более чем 882 млн рублей свыше 300 млн остались неосвоенными.

«300 млн — это порядка 200 квартир. Куда эти неиспользованные деньги пошли? В бюджет края? 200 человек мы оставили без жилья. А в 2019 году вы хотите ещё больше сэкономить? Такая экономия нам не нужна. В этом году мы должны использовать все выделенные на решение жилищных проблем сирот деньги. Свыше 1 млрд рублей», — сказал Фургал.

Он поручил обеспечить в этом году жильём как минимум 550 сирот.

Также планируется изучить опыт Приморского края, где сироты не ждут в очереди, пока идёт строительство, а получают сертификаты на приобретение квартир.

Ранее портал ВашГород.ру сообщал, что в Новосибирской области рассказали о проверках качества жилья для детей-сирот.