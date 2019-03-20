СМИ: В России могут продлить программу маткапитала до 2024 года

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Министерство труды и социальной защиты России планирует предложить кабмину продлить программу материнского капитала до 2024 года. Об этом пишет газета «Известия».

По данным издания, в план-график мероприятий стратегического планирования ведомства уже включена подготовка предложений по продлению соответствующей программы после 2021 года. 

Газета утверждает, что в документе отмечено, что инициатива обсуждается в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», который рассчитан до 2024 года.

При этом указывается, что предложения должны быть подготовлены к III кварталу 2019 года.

Отмечается, что в министерстве не ответили на вопрос о возможности продления программы после 2024 года, но сообщили, что демографические меры обновляются раз в несколько лет.

В октябре 2018 года правительство предложило усилить контроль за расходованием маткапитала.

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