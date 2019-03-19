В Петербурге установят памятник герою Советского Союза Алие Молдагуловой

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В Санкт-Петербурге установят памятник герою Советского Союза Алие Молдагуловой, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора.
В Петербурге установят памятник герою Советского Союза Алие Молдагуловой
  • РИА Новости

Соответствующее постановление подписал врио губернатора Александр Беглов.

Молдагулова — уроженка Казахстана, но перед Великой Отечественной войной жила и училась в Ленинграде. Служила в 54-й отдельной стрелковой бригаде 22-й армии 2-го Прибалтийского фронта. Обезвредила более 70 солдат и офицеров противника. Погибла в январе 1944 года.

Памятник будет представлять собой скульптурную композицию из бронзы на постаменте из розового гранита.

В 2018 году RIA56 сообщало, что в городе Соль-Илецке открыли памятник герою Советского Союза Вячеславу Александрову.

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