Строительство Коммунарской линии московского метро планируют начать в 2019 году

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Строительство Коммунарской линии Московского метрополитена планируют начать до конца 2019 года.
Строительство Коммунарской линии московского метро планируют начать в 2019 году
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на главу департамента строительства Андрея Бочкарёва.

«В этом году начнём строительство участка метро от «Севастопольского проспекта» Большой кольцевой линии до посёлка Коммунарка. В дальнейшем планируется ветку продлить до Троицка», — заявил он.

Завершить строительство предполагается в 2022—2023 годах, говорится в сообщении на сайте Стройкомплекса.

Как сообщала интернет-газета «Дни.ру», в Стройкомплексе Москвы рассказали о строительстве западного и юго-западного участков Большой кольцевой линии метрополитена.

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