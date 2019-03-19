Строительство Коммунарской линии московского метро планируют начать в 2019 году

Строительство Коммунарской линии Московского метрополитена планируют начать до конца 2019 года.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на главу департамента строительства Андрея Бочкарёва.

«В этом году начнём строительство участка метро от «Севастопольского проспекта» Большой кольцевой линии до посёлка Коммунарка. В дальнейшем планируется ветку продлить до Троицка», — заявил он.

Завершить строительство предполагается в 2022—2023 годах, говорится в сообщении на сайте Стройкомплекса.

Как сообщала интернет-газета «Дни.ру», в Стройкомплексе Москвы рассказали о строительстве западного и юго-западного участков Большой кольцевой линии метрополитена.