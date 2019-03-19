Путин обменялся шутками с представителем МВД на встрече с «Лидерами России»

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Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с финалистами конкурса «Лидеры России» иронично поддержал представителя системы Министерства внутренних дел из Тюмени, над которым «посмеивались» конкуренты.
Путин обменялся шутками с представителем МВД на встрече с «Лидерами России»
  • РИА Новости

В рамках мероприятия президент обратился к представителю министерства, отметив, что его достижение на конкурсе управленцев является «большим подарком» для ведомства.

«А то над милиционерами всё время посмеиваются. Здесь не посмеёшься», — уточнил Путин. 

По словам полковника, в финале над ним тоже «посмеивались».

«Ребята спрашивали, взял ли я с собой пистолет и наручники. Потом перестали», — рассказал собеседник президента.

«Потому что вы показали дубинку», — пошутил в ответ Путин.

Ранее Путин в ходе мероприятия в Симферополе иронично прокомментировал заявление руководителя еврейской общины региона Биньямина Вольфа о финансовых проблемах, из-за которых сроки завершения строительства синагоги в Крыму переносятся.

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