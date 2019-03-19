Путин обменялся шутками с представителем МВД на встрече с «Лидерами России»
- РИА Новости
В рамках мероприятия президент обратился к представителю министерства, отметив, что его достижение на конкурсе управленцев является «большим подарком» для ведомства.
«А то над милиционерами всё время посмеиваются. Здесь не посмеёшься», — уточнил Путин.
По словам полковника, в финале над ним тоже «посмеивались».
«Ребята спрашивали, взял ли я с собой пистолет и наручники. Потом перестали», — рассказал собеседник президента.
«Потому что вы показали дубинку», — пошутил в ответ Путин.
Ранее Путин в ходе мероприятия в Симферополе иронично прокомментировал заявление руководителя еврейской общины региона Биньямина Вольфа о финансовых проблемах, из-за которых сроки завершения строительства синагоги в Крыму переносятся.