Вице-адмирал назвал размер зарплаты командира российской подлодки

Короткая ссылка
Командир подводной лодки Военно-морского флота России в настоящее время получает около 250 тыс. рублей в месяц. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на бывшего первого замначальника главного штаба ВМФ России вице-адмирала Олега Бурцева.

По его словам, мичманы, старшины и матросы-контрактники, которые в настоящее время служат на подводных лодках, в среднем зарабатывают около 70 тыс. рублей.

«Зарплата командира уже порядка 250 тыс. рублей», — отметил Бурцев.

Также он заявил, что в настоящее время в связи с высокой зарплатой на подводную лодку очень сложно попасть служить.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что экипаж подлодки «Старый Оскол» ведёт подготовку к выходу в море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить