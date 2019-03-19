Вице-адмирал назвал размер зарплаты командира российской подлодки

Командир подводной лодки Военно-морского флота России в настоящее время получает около 250 тыс. рублей в месяц. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на бывшего первого замначальника главного штаба ВМФ России вице-адмирала Олега Бурцева.

По его словам, мичманы, старшины и матросы-контрактники, которые в настоящее время служат на подводных лодках, в среднем зарабатывают около 70 тыс. рублей.

«Зарплата командира уже порядка 250 тыс. рублей», — отметил Бурцев.

Также он заявил, что в настоящее время в связи с высокой зарплатой на подводную лодку очень сложно попасть служить.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что экипаж подлодки «Старый Оскол» ведёт подготовку к выходу в море.