В Севастополе прошло гашение юбилейной почтовой открытки в честь воссоединения Крыма с Россией

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В Севастополе состоялось гашение юбилейной почтовой открытки в честь воссоединения Крыма с Россией.
В Севастополе прошло гашение юбилейной почтовой открытки в честь воссоединения Крыма с Россией
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«К этому знаменательному событию мы создали специальный штемпель с указанием памятной даты — пятилетие возвращения Севастополя в Россию. Также выпущена памятная открытка, на которой изображён парусник «Херсонес», — заявила начальник Севастопольского почтамта Людмила Глущенко.

Открытку выпустили тиражом 5,5 тыс. экземпляров.

Как отметил вице-губернатор Андрей Шишкин, парусник изображён на фоне Константиновской батареи с подписью «Вернулись в родную гавань».

«Это очень символичная картина, поскольку и парусник, символ бесстрашия и преодоления препятствий, и Константиновская батарея, символ обороны Севастополя, возродились только после воссоединения города-героя с Россией», — сказал он.

Ранее депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в разговоре с RT оценил важность присоединения полуострова к России.

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