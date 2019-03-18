В Севастополе прошло гашение юбилейной почтовой открытки в честь воссоединения Крыма с Россией

В Севастополе состоялось гашение юбилейной почтовой открытки в честь воссоединения Крыма с Россией.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«К этому знаменательному событию мы создали специальный штемпель с указанием памятной даты — пятилетие возвращения Севастополя в Россию. Также выпущена памятная открытка, на которой изображён парусник «Херсонес», — заявила начальник Севастопольского почтамта Людмила Глущенко.

Открытку выпустили тиражом 5,5 тыс. экземпляров.

Как отметил вице-губернатор Андрей Шишкин, парусник изображён на фоне Константиновской батареи с подписью «Вернулись в родную гавань».

«Это очень символичная картина, поскольку и парусник, символ бесстрашия и преодоления препятствий, и Константиновская батарея, символ обороны Севастополя, возродились только после воссоединения города-героя с Россией», — сказал он.

Ранее депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в разговоре с RT оценил важность присоединения полуострова к России.