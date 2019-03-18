ФСБ и ФНС проводят проверки продавцов морепродуктов в трёх регионах

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Федеральная налоговая служба (ФНС) России совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России проводит проверки ряда организаций, занимающихся розничной торговлей рыбой и морепродуктами в трёх регионах страны.
ФСБ и ФНС проводят проверки продавцов морепродуктов в трёх регионах
  • © РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя налогового ведомства.

«Целью проводимых мероприятий является пресечение использования агрессивных схем ведения хозяйственной деятельности, а также установление реальных производителей реализуемой продукции», — рассказали в ФНС. 

Отмечается, что представители ведомства в деятельности проверяемых предприятий видят, в частности, признаки искусственного дробления бизнеса, неполной инкассации выручки.

Кроме того, вопросы вызывают и источники происхождения продукции.

Уточняется, что некоторые аспекты, затрагиваемые в ходе проверочных мероприятий, выходят за рамки ведения ФНС, в связи с чем служба взаимодействует с правоохранительными структурами и иными органами.

Ранее сообщалось, что Россия в 2018 году увеличила объём производства красной икры в 1,7 раза — до 22,2 тыс. тонн. 

В декабре 2018 года врач-диетолог Людмила Денисенко в беседе с газетой «Известия» рассказала о пользе и вреде красной икры.

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