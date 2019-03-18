ФСБ и ФНС проводят проверки продавцов морепродуктов в трёх регионах
- © РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя налогового ведомства.
«Целью проводимых мероприятий является пресечение использования агрессивных схем ведения хозяйственной деятельности, а также установление реальных производителей реализуемой продукции», — рассказали в ФНС.
Отмечается, что представители ведомства в деятельности проверяемых предприятий видят, в частности, признаки искусственного дробления бизнеса, неполной инкассации выручки.
Кроме того, вопросы вызывают и источники происхождения продукции.
Уточняется, что некоторые аспекты, затрагиваемые в ходе проверочных мероприятий, выходят за рамки ведения ФНС, в связи с чем служба взаимодействует с правоохранительными структурами и иными органами.
Ранее сообщалось, что Россия в 2018 году увеличила объём производства красной икры в 1,7 раза — до 22,2 тыс. тонн.
В декабре 2018 года врач-диетолог Людмила Денисенко в беседе с газетой «Известия» рассказала о пользе и вреде красной икры.