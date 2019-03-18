«Росатом» может заняться решением проблемы полигона «Красный Бор» в Петербурге

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«Росатом» готов подключиться к решению проблем с полигоном «Красный Бор» в Санкт-Петербурге. Об этом заявили в пресс-службе администрации города по итогам встречи врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с гендиректором ГК «Росатом» Алексеем Лихачёвым.
«Росатом» может заняться решением проблемы полигона «Красный Бор» в Петербурге
  • © Официальный сайт полигона «Красный Бор»

Как отмечается, стороны обсудили «возможные сроки и комплекс работ по рекультивации полигона «Красный Бор».

«Это один из полигонов, который принимал отходы со всего Советского Союза, позднее — из разных регионов России. Я считаю, что правительство страны должно принять участие в его рекультивации. У города нет возможности решить эту проблему в одиночку», — отметил Беглов.

По его словам, для решения проблемы, которая вызывает обеспокоенность жителей города и области, «нужны хорошие технологии и продвинутые компании, которые разбираются в этих вопросах».

«Я разговаривал с вице-премьером Алексеем Гордеевым и министром природных ресурсов Дмитрием Кобылкиным, получил определённую поддержку. Также я просил ускорить процесс, поскольку начинается весна, полигону угрожает паводок. Мы держим ситуацию под контролем, но чем быстрее начнётся реализация проекта и чем быстрее к ней подключатся федеральные структуры, тем надёжнее мы обезопасим окружающую территорию», — добавил он.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что около 2 млн тонн токсичных промышленных отходов скопилось на полигоне «Красный Бор»

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