Патрушев заявил о критической ситуации на мусорном полигоне в Петербурге

Короткая ссылка
Около 2 млн тонн токсичных промышленных отходов скопилось на полигоне «Красный Бор» в Санкт-Петербурге, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Патрушев заявил о критической ситуации на мусорном полигоне в Петербурге
  • © РИА Новости

«Критическая экологическая ситуация сложилась на полигоне «Красный Бор», на котором накоплено порядка 2 млн тонн токсичных промышленных отходов прошлой хозяйственной деятельности», — цитирует Патрушева Интерфакс.

По его словам, межведомственная комиссия Совбеза изучала ситуацию, однако организационно-правовое положение полигона пока так и не определено, а необходимые мероприятия не включены в городскую программу по охране окружающей среды.

Патрушев призвал Минприроды совместно с петербургским правительством срочно принять необходимые меры по улучшению экологической ситуации в районе «Красного Бора».

Ранее оператора полигона «Кучино» в Балашихе оштрафовали на 6,3 млрд рублей за ущерб экологии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить