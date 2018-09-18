Патрушев заявил о критической ситуации на мусорном полигоне в Петербурге

Около 2 млн тонн токсичных промышленных отходов скопилось на полигоне «Красный Бор» в Санкт-Петербурге, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Критическая экологическая ситуация сложилась на полигоне «Красный Бор», на котором накоплено порядка 2 млн тонн токсичных промышленных отходов прошлой хозяйственной деятельности», — цитирует Патрушева Интерфакс.

По его словам, межведомственная комиссия Совбеза изучала ситуацию, однако организационно-правовое положение полигона пока так и не определено, а необходимые мероприятия не включены в городскую программу по охране окружающей среды.

Патрушев призвал Минприроды совместно с петербургским правительством срочно принять необходимые меры по улучшению экологической ситуации в районе «Красного Бора».

Ранее оператора полигона «Кучино» в Балашихе оштрафовали на 6,3 млрд рублей за ущерб экологии.