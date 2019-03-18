В Севастополе развернули 70-метровую копию государственного флага России

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На площади Нахимова в Севастополе студенты вузов, курсанты и школьники развернули 70-метровую копию государственного флага России.
В Севастополе развернули 70-метровую копию государственного флага России
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

В акции также приняли участие командующий Черноморским флотом Александр Моисеев и и.о. заместителя губернатора Севастополя Владимир Татарчук.

«Пять лет назад в эти весенние дни произошли поистине исторические события. Активная позиция жителей полуострова, авторитет руководства, государства, его Вооружённых сил позволили сохранить мир в регионе и обеспечить реализацию итогов референдума», — заявил Моисеев.

В 17:00 на площади начнётся большой праздничный концерт с участием звёзд отечественной эстрады.

Ранее депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в разговоре с RT оценил важность присоединения полуострова к России.

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