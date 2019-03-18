Губернатор Подмосковья прокомментировал годовщину воссоединения Крыма с Россией

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал годовщину воссоединения Крыма с Россией, сообщает телеканал «360».
Губернатор Подмосковья прокомментировал годовщину воссоединения Крыма с Россией
  • © Сергей Мальгавко
  • РИА Новости

«Очевидно, что это исторически важное мероприятие, которое произошло абсолютно легитимно, на основании воли граждан. Сегодня активно развивается территория, большие инвестиции в социальную сферу идут, и хотел бы это сегодня отметить», — заявил он на заседании с зампредами правительства Подмосковья.

Как отметил Воробьёв, область не осталась в стороне от празднования. В течение дня в 15 муниципалитетах состоится танцевальный флешмоб «Севастопольский вальс».

Ранее депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в разговоре с RT оценил важность присоединения полуострова к России.

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