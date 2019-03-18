Аксёнов прокомментировал визит западных политиков и журналистов в Крым

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в беседе с ФАН прокомментировал визит западных политиков и журналистов на полуостров в рамках празднования пятилетия его воссоединения с Россией.

«Никаких ограничений для журналистов у нас нет. Они видят, что Крым развивается, видят настроение крымчан. Те, кто раньше уже бывал на полуострове, имеют все шансы оценить масштабы перемен», — заявил он.

Как отметил Аксёнов, каждый визит зарубежной делегации — капля, которая точит камень, часть стратегии народной дипломатии, которая уже доказала свою эффективность.

По словам главы региона, вопрос признания западными странами российского статуса Крыма — актуальный, но не первостепенный, поскольку у полуострова есть более важные задачи.

Ранее Аксёнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил развитие полуострова за пять лет в составе России.