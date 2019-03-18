СК прокомментировал сообщения об угрозах девочке после письма Путину

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RT
В Следственном комитете заявили, что информация об угрозах девочке из Псковской области, которую после письма президенту России Владимиру Путину якобы затравили односельчане, не подтвердилась.
СК прокомментировал сообщения об угрозах девочке после письма Путину
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В декабре 2018 года 12-летняя девочка из деревни Томсино Себежского района написала письмо Путину, в котором попросила помочь её семье в покупке мини-трактора.

Позднее СМИ писали, что у семьи после письма испортились отношения с односельчанами: на неё начали оказывать давление, обвиняли в мошенничестве, девочке и её матери стали поступать угрозы.

Также односельчане опубликовали в социальной сети фотографию обнаженной девочки.

«По сообщению о распространении фотографии интимного характера проведена проверка, установлено, кто и в каких обстоятельствах получил эти фотографии и что сделал дальше», — приводит РИА Новости сообщение представителя пресс-службы управления СК по Псковской области.

Отмечается, что в «настоящее время угрозы жизни и здоровью девочки нет».

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова в беседе с НСН рассказала о мерах борьбы с агрессией в школах.

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