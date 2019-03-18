СК прокомментировал сообщения об угрозах девочке после письма Путину
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В декабре 2018 года 12-летняя девочка из деревни Томсино Себежского района написала письмо Путину, в котором попросила помочь её семье в покупке мини-трактора.
Позднее СМИ писали, что у семьи после письма испортились отношения с односельчанами: на неё начали оказывать давление, обвиняли в мошенничестве, девочке и её матери стали поступать угрозы.
Также односельчане опубликовали в социальной сети фотографию обнаженной девочки.
«По сообщению о распространении фотографии интимного характера проведена проверка, установлено, кто и в каких обстоятельствах получил эти фотографии и что сделал дальше», — приводит РИА Новости сообщение представителя пресс-службы управления СК по Псковской области.
Отмечается, что в «настоящее время угрозы жизни и здоровью девочки нет».
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова в беседе с НСН рассказала о мерах борьбы с агрессией в школах.