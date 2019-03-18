СК прокомментировал сообщения об угрозах девочке после письма Путину

В Следственном комитете заявили, что информация об угрозах девочке из Псковской области, которую после письма президенту России Владимиру Путину якобы затравили односельчане, не подтвердилась.

В декабре 2018 года 12-летняя девочка из деревни Томсино Себежского района написала письмо Путину, в котором попросила помочь её семье в покупке мини-трактора.

Позднее СМИ писали, что у семьи после письма испортились отношения с односельчанами: на неё начали оказывать давление, обвиняли в мошенничестве, девочке и её матери стали поступать угрозы.

Также односельчане опубликовали в социальной сети фотографию обнаженной девочки.

«По сообщению о распространении фотографии интимного характера проведена проверка, установлено, кто и в каких обстоятельствах получил эти фотографии и что сделал дальше», — приводит РИА Новости сообщение представителя пресс-службы управления СК по Псковской области.

Отмечается, что в «настоящее время угрозы жизни и здоровью девочки нет».

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова в беседе с НСН рассказала о мерах борьбы с агрессией в школах.