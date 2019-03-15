Ковальчук является худшим форвардом сезона по показателю полезности в НХЛ

Короткая ссылка
Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук является худшим форвардом сезона по показателю полезности в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Ковальчук является худшим форвардом сезона по показателю полезности в НХЛ
  • ©Adam Davis/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

В матче регулярного чемпионата с «Нэшвилл Предаторз» Ковальчук нанёс три броска в створ за 16 минут на льду при коэффициенте полезности «-2».

Таким образом, за 59 матчей в сезоне россиянин набрал 30 очков, в то время как его его полезность составляет «-25». Это худший показатель среди всех нападающих лиги в текущем сезоне.

«Лос-Анджелес» уступил «Нэшвиллу» со счётом 1:3.

Ранее Александр Овечкин обошёл Дино Сиссарелли по очкам в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить