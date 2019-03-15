Ковальчук является худшим форвардом сезона по показателю полезности в НХЛ

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук является худшим форвардом сезона по показателю полезности в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата с «Нэшвилл Предаторз» Ковальчук нанёс три броска в створ за 16 минут на льду при коэффициенте полезности «-2».

Таким образом, за 59 матчей в сезоне россиянин набрал 30 очков, в то время как его его полезность составляет «-25». Это худший показатель среди всех нападающих лиги в текущем сезоне.

«Лос-Анджелес» уступил «Нэшвиллу» со счётом 1:3.

Ранее Александр Овечкин обошёл Дино Сиссарелли по очкам в НХЛ.