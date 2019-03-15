Ковальчук является худшим форвардом сезона по показателю полезности в НХЛ
- ©Adam Davis/Icon Sportswire
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В матче регулярного чемпионата с «Нэшвилл Предаторз» Ковальчук нанёс три броска в створ за 16 минут на льду при коэффициенте полезности «-2».
Таким образом, за 59 матчей в сезоне россиянин набрал 30 очков, в то время как его его полезность составляет «-25». Это худший показатель среди всех нападающих лиги в текущем сезоне.
«Лос-Анджелес» уступил «Нэшвиллу» со счётом 1:3.
Ранее Александр Овечкин обошёл Дино Сиссарелли по очкам в НХЛ.