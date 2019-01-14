СМИ: В России предложили устанавливать газовые плиты с автоматическим отключением в случае утечки

В новостройках и жилых зданиях, прошедших капремонт, могут начать устанавливать газовые плиты с автоматическим отключением в случае утечки. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на автора готовящихся поправок в законодательство главу комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галину Хованскую.

«Я считаю, что, когда строится новый дом и проводится капитальный ремонт, там, где есть газоснабжение, категорически необходимо устанавливать новые плиты только с автоматическим отключением», — сказала депутат.

По её мнению, если в квартире живут дети, пожилые люди или лица с ограниченными возможностями, то наличие такой газовой плиты — насущная необходимость.

В компании «Газпром межрегионгаз» сообщили, что совместно с ПАО «Газпром» направляли аналогичную инициативу в Совет Федерации.

Депутатский законопроект, предусматривающий обязанность подписывать единый договор на содержание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, был принят в первом чтении в апреле 2018 года. В Минстрое поддержали эту идею.

«Такой подход позволит повысить безопасность эксплуатации газа в многоквартирных домах. Сейчас управляющая организация заключает договор на обслуживание внутридомового оборудования, тогда как обслуживание внутриквартирного оборудования осуществляется каждым собственником самостоятельно», — рассказали в ведомстве.

Из пояснительной записки следует, что в случае принятия законопроекта потребители смогут выбрать специализированную организацию по техобслуживанию и ремонту газового оборудования.

Со своей стороны, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с Nation News отметил, что не все утечки связаны с плитой.

«Специальный клапан, возможно, часть проблем снизит, но я думаю, что было бы перспективно уйти от газовых к электрическим плитам. Мы производим много электроэнергии, и она не полностью востребована. Понятно, что здесь встаёт вопрос цены, но тут нужно понимать, что важнее», — пояснил он.

По его мнению, выход в том, чтобы удешевить электроэнергию для тех, кто пользуется электроплитами.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области утвердили порядок выплат потерявшим жильё при обрушении в результате взрыва газа в Магнитогорске.