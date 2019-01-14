В Москве обсудили поправки в федеральный закон, регулирующий работу такси

В Московской торгово-промышленной палате состоялся круглый стол, участники которого обсудили принятые Госдумой в первом чтении поправки в федеральный закон, регулирующий работу такси.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Новый законопроект никак не регулирует отношения водителей и агрегаторов, а регулировать их необходимо», — сказал первый замруководителя аппарата мэра и правительства Алексей Старовойтов.

Ещё одним минусом он назвал то, что определение порядка выдачи разрешений на такси планируется передать на федеральный уровень.

Со своей стороны, замруководителя департамента транспорта Андрей Корнеев заявил, что с рынка нужно убрать фирмы-однодневки, получающие разрешения на работу такси.

В свою очередь, президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов отметил, что планируется обращение к депутатам Госдумы от Москвы с просьбой выступить с поправками в законопроект.

«Также необходимо внести поправки в московское законодательство, касающееся такси», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор вновь открыл горячую линию по услугам такси и каршеринга.