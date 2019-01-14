Следователи начали проверку инцидента с самолётом в тюменском аэропорту

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Следователи начали доследственную проверку по факту задымления правого двигателя самолёта авиакомпании «ЮТэйр» в тюменском аэропорту Рощино, сообщает URA.RU со ссылкой на Уральское следственное управление на транспорте.
Следователи начали проверку инцидента с самолётом в тюменском аэропорту
  • РИА Новости

Самолёт должен был вылететь в Ханты-Мансийск. На борту находились 46 пассажиров. Пострадавших нет.

В Тюменской транспортной прокуратуре заявили, что собственную проверку инцидента проведёт и Росавиация. Результаты будут переданы в органы прокуратуры.

В самой авиакомпании подтвердили, что у лайнера произошло задымление в районе правого воздушного винта.

«Самолёт находился на стоянке и готовился выполнить рейс Тюмень — Ханты-Мансийск в 07:05 по местному времени. Экипаж эвакуировал 46 пассажиров», — сказала пресс-секретарь компании «ЮТэйр» Наталья Мелехова.

Авиаперевозчик заменил борт. Новый самолёт уже отправился в Ханты-Мансийск.

13 января в московском аэропорту Шереметьево сообщили о ликвидации последствий инцидента с выкатившимся за пределы взлётно-посадочной полосы самолётом авиакомпании Smart Wings.

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