Следователи начали проверку инцидента с самолётом в тюменском аэропорту
- РИА Новости
Самолёт должен был вылететь в Ханты-Мансийск. На борту находились 46 пассажиров. Пострадавших нет.
В Тюменской транспортной прокуратуре заявили, что собственную проверку инцидента проведёт и Росавиация. Результаты будут переданы в органы прокуратуры.
В самой авиакомпании подтвердили, что у лайнера произошло задымление в районе правого воздушного винта.
«Самолёт находился на стоянке и готовился выполнить рейс Тюмень — Ханты-Мансийск в 07:05 по местному времени. Экипаж эвакуировал 46 пассажиров», — сказала пресс-секретарь компании «ЮТэйр» Наталья Мелехова.
Авиаперевозчик заменил борт. Новый самолёт уже отправился в Ханты-Мансийск.
13 января в московском аэропорту Шереметьево сообщили о ликвидации последствий инцидента с выкатившимся за пределы взлётно-посадочной полосы самолётом авиакомпании Smart Wings.