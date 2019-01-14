Эксперт оценил возможность появления в России автомобильных номеров зелёного цвета

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин прокомментировал в беседе с RT заявление советника соруководителя рабочей группы НТИ «Автонет» Романа Малкина о том, что в России электромобили могут получить номерные знаки зелёного цвета.

«Конечно, это правильно, что электромобили будут всё больше приживаться в наших условиях», — сказал он.

Эксперт также отметил, что для популяризации электромобилей в России необходимо разрабатывать принимать целый комплекс различных мер.

«Пока мы далеки от того, чтобы электромобиль стал привычным транспортным средством... Необходимо, чтобы пользователи электромобилей имели почти такие же возможности для его заправки, как и хозяева обычных транспортных средств», — заключил Похмелкин.

Ранее советник соруководителя рабочей группы НТИ «Автонет» сообщил, что в России электромобили могут получить номерные знаки зелёного цвета.