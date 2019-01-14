В России электромобили могут получить номера зелёного цвета

Короткая ссылка
В России электромобили могут получить номерные знаки зелёного цвета. Об этом сообщил советник соруководителя рабочей группы НТИ «Автонет» Роман Малкин.

«В России электрокары получат «зелёные» номерные знаки. Такая инициатива была одобрена рабочей группой Национальной технологической инициативы «Автонет» в рамках обсуждения предложения по корректировке плана мероприятий по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров», — рассказал Малкин.

По его словам, эта инициатива «станет началом масштабной работы по популяризации электромобилей и позволит сделать экологичный транспорт узнаваемым».

Ранее газета «Известия» сообщала, что рынок новых электромобилей в России вырос на 49% за январь — ноябрь 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го и составил 122 машины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить