В России электромобили могут получить номера зелёного цвета
«В России электрокары получат «зелёные» номерные знаки. Такая инициатива была одобрена рабочей группой Национальной технологической инициативы «Автонет» в рамках обсуждения предложения по корректировке плана мероприятий по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров», — рассказал Малкин.
По его словам, эта инициатива «станет началом масштабной работы по популяризации электромобилей и позволит сделать экологичный транспорт узнаваемым».
Ранее газета «Известия» сообщала, что рынок новых электромобилей в России вырос на 49% за январь — ноябрь 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го и составил 122 машины.