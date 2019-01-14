В России электромобили могут получить номера зелёного цвета

В России электромобили могут получить номерные знаки зелёного цвета. Об этом сообщил советник соруководителя рабочей группы НТИ «Автонет» Роман Малкин.

«В России электрокары получат «зелёные» номерные знаки. Такая инициатива была одобрена рабочей группой Национальной технологической инициативы «Автонет» в рамках обсуждения предложения по корректировке плана мероприятий по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров», — рассказал Малкин.

По его словам, эта инициатива «станет началом масштабной работы по популяризации электромобилей и позволит сделать экологичный транспорт узнаваемым».

Ранее газета «Известия» сообщала, что рынок новых электромобилей в России вырос на 49% за январь — ноябрь 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го и составил 122 машины.