В результате падения строительной люльки в Москве погиб человек
- РИА Новости
Отмечается, что при производстве высотных работ на улице Пречистенке двое рабочих выпали из строительной люльки, в результате чего один из них погиб на месте, второй был госпитализирован.
«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», — рассказали в ведомстве.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ЧП.
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