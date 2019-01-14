В результате падения строительной люльки в Москве погиб человек

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В ГСУ СК России по Москве сообщили, что сотрудники следственных органов проводят проверку по факту падения строительной люльки в центре столицы, в результате чего погиб человек.
В результате падения строительной люльки в Москве погиб человек
  • РИА Новости

Отмечается, что при производстве высотных работ на улице Пречистенке двое рабочих выпали из строительной люльки, в результате чего один из них погиб на месте, второй был госпитализирован.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ЧП.

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