Дроздов рассказал о своём состоянии после попадания в больницу

Телеведущий, автор программы «В мире животных», профессор МГУ, доктор биологических наук Николай Дроздов рассказал о состоянии своего здоровья после попадания в больницу.

Как он заявил агентству городских новостей «Москва», лечение перелома двух рёбер проходит успешно.

«Лечусь после перелома двух рёбер, который получил дома во время утренней зарядки, — неудачно упал во время упражнения. Сейчас ещё нахожусь в больнице, лечение идёт успешно. Через неделю должны выписать, я планирую уже приступить к работе», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Николай Дроздов попал в больницу с переломом ребра.