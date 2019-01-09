Дроздов рассказал о своём состоянии после попадания в больницу
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- РИА Новости
Как он заявил агентству городских новостей «Москва», лечение перелома двух рёбер проходит успешно.
«Лечусь после перелома двух рёбер, который получил дома во время утренней зарядки, — неудачно упал во время упражнения. Сейчас ещё нахожусь в больнице, лечение идёт успешно. Через неделю должны выписать, я планирую уже приступить к работе», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Николай Дроздов попал в больницу с переломом ребра.