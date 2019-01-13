В Тверской области два человека погибли, провалившись под лёд на тракторе

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На реке Медведица в Тверской области два человека погибли, провалившись под лёд на тракторе.
В Тверской области два человека погибли, провалившись под лёд на тракторе
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«Трое жителей деревни Семёновское на тракторе, принадлежащем одному из них, выехали на реку Медведица, после чего он провалился под лёд», — говорится в сообщении регионального управления СК.

Отмечается, что 25-летнему мужчине удалось самостоятельно выбраться из воды, 41-летний водитель трактора и 58-летний пассажир утонули.

Следствием проводится проверка.

В октябре сообщалось, что в Кожевниковском районе Томской области двое мужчин погибли, упав на тракторе с обрыва у берега Оби.

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