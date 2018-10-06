Двое жителей Томской области погибли, упав на тракторе с обрыва у берега Оби
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Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Томской области, в полицию поступила информация, что на берегу реки Оби в районе «Руян-города» был обнаружен разбитый трактор, в салоне которого находился труп неизвестного мужчины.
На месте происшествия полицейские обнаружили труп второго мужчины.
По предварительной информации, трактор упал с обрыва.
Выясняются подробности происшествия.
Ранее сообщалось, что в Тверской области завели дело из-за гибели ребёнка после падения с трактора.