Двое жителей Томской области погибли, упав на тракторе с обрыва у берега Оби

В Кожевниковском районе Томской области двое мужчин погибли, упав на тракторе с обрыва у берега Оби.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Томской области, в полицию поступила информация, что на берегу реки Оби в районе «Руян-города» был обнаружен разбитый трактор, в салоне которого находился труп неизвестного мужчины.

На месте происшествия полицейские обнаружили труп второго мужчины.

По предварительной информации, трактор упал с обрыва.

Выясняются подробности происшествия.

Ранее сообщалось, что в Тверской области завели дело из-за гибели ребёнка после падения с трактора.