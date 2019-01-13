Рейс из Москвы в Уфу дважды садился в Екатеринбурге из-за погоды

Следовавший из Москвы в Уфу рейс авиакомпании Nordwind Airlines в воскресенье, 13 января, дважды вынужденно садился в Екатеринбурге из-за плохих погодных условий в аэропорту назначения.

«Из-за сложных метеоусловий в Уфе на запасной аэропорт Кольцово прибыл рейс N4-279 Москва — Уфа. Рейс дважды прибывал в Екатеринбург — в 06:47 и в 12:01. То есть он должен был приземлиться в Уфе, не смог, приземлился в Кольцове. Потом людей снова посадили, поскольку улучшилась ситуация (в Уфе. — RT), они снова полетели. Но опять не смогли приземлиться и вернулись», — приводит РИА Новости слова представителя аэропорта Кольцово.

Отмечается, что на борту находились 143 пассажира.

По словам представителя аэропорта, все пассажиры находятся в гостинице. Новый вылет в Уфу запланирован в 22:00 по местному времени (20:00 мск).

В декабре ударившийся хвостом о ВПП в Уфе лайнер получил повреждения обшивки. Бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в беседе с НСН прокомментировал инцидент с самолётом.