Рейс из Москвы в Уфу дважды садился в Екатеринбурге из-за погоды

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Следовавший из Москвы в Уфу рейс авиакомпании Nordwind Airlines в воскресенье, 13 января, дважды вынужденно садился в Екатеринбурге из-за плохих погодных условий в аэропорту назначения.
Рейс из Москвы в Уфу дважды садился в Екатеринбурге из-за погоды
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«Из-за сложных метеоусловий в Уфе на запасной аэропорт Кольцово прибыл рейс N4-279 Москва — Уфа. Рейс дважды прибывал в Екатеринбург — в 06:47 и в 12:01. То есть он должен был приземлиться в Уфе, не смог, приземлился в Кольцове. Потом людей снова посадили, поскольку улучшилась ситуация (в Уфе. — RT), они снова полетели. Но опять не смогли приземлиться и вернулись», — приводит РИА Новости слова представителя аэропорта Кольцово.

Отмечается, что на борту находились 143 пассажира.

По словам представителя аэропорта, все пассажиры находятся в гостинице. Новый вылет в Уфу запланирован в 22:00 по местному времени (20:00 мск).

В декабре ударившийся хвостом о ВПП в Уфе лайнер получил повреждения обшивки. Бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в беседе с НСН прокомментировал инцидент с самолётом.

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