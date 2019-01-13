СК начал проверку после гибели жителя Рязанской области при взрыве петарды

Следователи проводят проверку по факту гибели жителя Рязанской области в ходе запуска пиротехнических изделий. Об этом информирует пресс-служба СУ СК по региону.

Инцидент произошёл вечером 12 января в селе Нестерово Пителинского района. Мужчина 1986 года рождения вместе с семьёй и друзьями вышел на улицу, чтобы запустить петарду.

«Ему показалось, что время ожидания залпа изрядно превышено. Не соблюдая правила безопасности при запуске пиротехнических изделий, мужчина начал собственную проверку. Он наклонился над установкой в тот момент, когда произошёл запуск», — указано в сообщении.

Пострадавший скончался на месте от полученных травм головы и лица.

Ранее газета «Реальное время» со ссылкой на СУ СК России по региону сообщала, что в Башкирии возбудили дело по факту гибели сотрудницы на предприятии.