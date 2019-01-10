В Башкирии завели дело по факту гибели сотрудницы на предприятии

В Башкирии завели уголовное дело по факту гибели сотрудницы на предприятии, сообщает «Реальное время» со ссылкой на СУ СК России по региону.

По предварительной информации, 29 ноября 2018 года при работах по укладке стеклянных полотен на 48-летнюю женщину упали несколько сложенных вместе стёкол.

Пострадавшая скончалась на месте.

Проведена судебно-медицинская экспертиза. Следователи выясняют причины и условия, при которых были нарушены нормы и правила охраны труда при производстве.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале организовали проверку по факту взрыва на заводе.