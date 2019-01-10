В Башкирии завели дело по факту гибели сотрудницы на предприятии
- РИА Новости
По предварительной информации, 29 ноября 2018 года при работах по укладке стеклянных полотен на 48-летнюю женщину упали несколько сложенных вместе стёкол.
Пострадавшая скончалась на месте.
Проведена судебно-медицинская экспертиза. Следователи выясняют причины и условия, при которых были нарушены нормы и правила охраны труда при производстве.
Ранее URA.RU сообщало, что на Урале организовали проверку по факту взрыва на заводе.