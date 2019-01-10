В Башкирии завели дело по факту гибели сотрудницы на предприятии

Короткая ссылка
В Башкирии завели уголовное дело по факту гибели сотрудницы на предприятии, сообщает «Реальное время» со ссылкой на СУ СК России по региону.
В Башкирии завели дело по факту гибели сотрудницы на предприятии
  • РИА Новости

По предварительной информации, 29 ноября 2018 года при работах по укладке стеклянных полотен на 48-летнюю женщину упали несколько сложенных вместе стёкол.

Пострадавшая скончалась на месте.

Проведена судебно-медицинская экспертиза. Следователи выясняют причины и условия, при которых были нарушены нормы и правила охраны труда при производстве.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале организовали проверку по факту взрыва на заводе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить