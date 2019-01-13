В пресс-службе Москальковой прокомментировали заявление Денисовой о встрече
- © пресс-служба уполномоченного по правам человека
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы Москальковой.
«Предварительные договорённости по телефону действительно были достигнуты между уполномоченным по правам человека в России и омбудсменом Украины», — отметили в пресс-службе.
Представитель пресс-службы добавила, что «пока неизвестно, будет ли встреча именно завтра, 14 января».
Ранее Денисова анонсировала встречу с Москальковой 14 января.