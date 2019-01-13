Омбудсмен Украины анонсировала встречу с Москальковой 14 января

Омбудсмен Украины Людмила Денисова заявила, что договорилась со своей российской коллегой Татьяной Москальковой о конфиденциальной встрече в понедельник, 14 января, в Москве.

«Опять говорила с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой… Все другие вопросы мы уже обсудим непосредственно на встрече в Москве в понедельник. Мы договорились с Татьяной Москальковой о времени встречи и решили, что она будет конфиденциальной», — написала Денисова в Facebook.

Ранее Москалькова сообщила, что лично получает все запросы украинской коллеги Людмилы Денисовой, касающиеся граждан Украины, находящихся в заключении в России.

Омбудсмен подтвердила, что Денисова направила ей список этих граждан, работа по ним уже велась, ответы были направлены украинской стороне.