Омбудсмен Украины анонсировала встречу с Москальковой 14 января
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- РИА Новости
«Опять говорила с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой… Все другие вопросы мы уже обсудим непосредственно на встрече в Москве в понедельник. Мы договорились с Татьяной Москальковой о времени встречи и решили, что она будет конфиденциальной», — написала Денисова в Facebook.
Ранее Москалькова сообщила, что лично получает все запросы украинской коллеги Людмилы Денисовой, касающиеся граждан Украины, находящихся в заключении в России.
Омбудсмен подтвердила, что Денисова направила ей список этих граждан, работа по ним уже велась, ответы были направлены украинской стороне.